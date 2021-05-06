Песня Макса Барских стала саундтреком к фильму про жителей Донбасса и украинских воинов

Что говорит Барских

"Я научился писать песни и отпускать их. Так здорово слышать их из уст слушателей, видеть на большом экране - наблюдать за их самостоятельной жизнью во всевозможных формах и проявлениях", - комментирует сам Макс.



Добавим, что треки Барских довольно регулярно становятся саундтреками к украинскому кино нового поколения. Так, "Полураздета" звучит в любовной комедии "Секс и ничего личного", сингл "Имена" стал саундтреком к смелой украинской эротической драме "La Plage", а совсем недавно песни Барских можно было услышать в молодежном сериале "Секс, Инста и ВНО".

О чем фильм "Плохие дороги"

Это режиссерский дебют Натальи Ворожбит, автора сериала "Поймать Кайдаша" и фильма "Киборги" - знаковых произведений новой волны украинского кинематографа.

Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Все истории объединены темой дорог. В их основу легли документальные истории.

По словам Ворожбит, в отличие от фильма "Киборги", который посвящен силе духа людей, картина "Плохие дороги" - о человеческой слабости.

В украинский прокат лента выходит 20 мая.