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Пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму про мешканців Донбасу та українських військових

Автор: Styler

Хіт Макса Барських "Туманы" одного разу стала поворотною подією в житті українського артиста. І ось тепер вона набуває нової форми - у якості одного з основних саундтреків фільму-призера Венеціанського кінофестивалю "Погані дороги", який вже встиг стати міжнародною сенсацією до виходу на великий екран.

Про це нам розповіли у прес-службі популярного виконавця.

Що каже Барських

"Я навчився писати пісні і відпускати їх. Так здорово чути їх з вуст слухачів, бачити на великому екрані - спостерігати за їх самостійним життям у всіляких формах і проявах", - коментує сам Макс.


Додамо, що треки Барських доволі регулярно стають саундтреками до українського кіно нового покоління. Так, "Полураздета" звучить в любовної комедії "Секс і нічого особистого", сингл "Имена" став саундтреком до сміливої ​​української еротичної драми "La Plage", а зовсім недавно пісні Барських можна було почути в молодіжному серіалі "Секс, Інста і ЗНО".

Про що фільм "Погані дороги"

Це режисерський дебют Наталки Ворожбит, авторки серіалу "Спіймати Кайдаша" і фільму "Кіборги" - знакових творів нової хвилі українського кінематографа.

Стрічка складається з п'яти окремих новел про мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. Всі історії об'єднані темою доріг. В їх основу лягли документальні історії занотовані на сході України.

За словами Ворожбит, на відміну від фільму "Кіборги", який присвячений силі духу людей, картина "Погані дороги" - про людську слабкість.

В український прокат стрічка виходить 20 травня.

Раніше ми писали, що Макса Барських хочуть бачити на Євробаченні 2022 від України.

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Новини України фильмМакс Барських