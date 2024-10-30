Макіяж відьми на Хелловін-2024: блогерка поділилася простими лайфхаками (відео)

Як зробити макіяж на Хелловін - покрокова інструкція

1. Наносимо основу під макіяж, а потім тональну основу і рівномірно розподіляємо по всьому обличчі пензлем або спеціальним спонжем.

2. Під очі, на зону над верхньою губою та спинку носа наносимо консилер, щоб візуально "вибілити" ці зони.

3. Потім виділяємо вилиці та лоб за допомогою коричневого олівця для контурингу.

4. Додаємо за бажанням рум'яна.

5. Закріплюємо макіяж пудрою та наносимо хайлайтер на вилиці.

6. Для макіяжу брів використовуємо олівець - профарбовуємо їх, щоб зробити більшу об'ємну форму.

7. Покриваємо верхню повіку спочатку бежевими тінями, потім малюємо так звані "smokey eyes" - створюємо плавний перехід від світлого відтінку до чорного.

8. Щоб надати погляду виразності, малюємо стрілки за допомогою чорної підводки. Можна зробити як класичні стрілки, так і трохи витягнуті, а також у внутрішніх куточках ока. Не забуваємо про туш.

9. Щоб завершити образ відьми, беремо спеціальні щипці для завивки вій і на півкруглу частину наносимо чорний колір (це може бути, наприклад, маркер-підводка). Ставимо мітку на лобі, домальовуємо, щоб вийшов півмісяць і дві крапки під ним.

10. На зубочистку також наносимо підводку, щоб отримати тонку лінію на спинці носа. Малюємо ще одну лінію перпендикулярно.

11. Губи також виділяємо чорним, зверху наносимо напівпрозорий блиск.

12. Над губами, під губами та під очима малюємо лінії чорним кольором.