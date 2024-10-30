Макияж ведьмы на Хэллоуин-2024: блогерша поделилась простыми лайфхаками (видео)

Как сделать макияж на Хэллоуин - пошаговая инструкция

1. Наносим основу под макияж, а затем тональную основу и равномерно распределяем по всему лицу кистью или специальным спонжем.

2. Под глаза, на зону над верхней губой и спинку носа наносим консилер, чтобы визуально "выбелить" эти зоны.

3. Затем выделяем скулы и лоб с помощью коричневого карандаша для контуринга.

4. Добавляем по желанию румяна.

5. Закрепляем макияж пудрой и наносим хайлайтер на скулы.

6. Для макияжа бровей используем карандаш - прокрашиваем их, чтобы сделать более объемную форму.

7. Покрываем верхнее веко сначала бежевыми тенями, затем рисуем так называемые "smokey eyes" - создаем плавный переход от светлого оттенка к черному.

8. Чтобы придать взгляду выразительности, рисуем стрелки с помощью черной подводки. Можно сделать как классические стрелки, так и немного вытянутые, а также во внутренних уголках глаза. Не забываем про тушь.

9. Чтобы завершить образ ведьмы, берем специальные щипцы для завивки ресниц и на полукруглую часть наносим черный цвет (это может быть, например, маркер-подводка). Ставим метку на лбу, дорисовываем, чтобы получился полумесяц и две точки под ним.

10. На зубочистку также наносим подводку, чтобы получить тонкую линию на спинке носа. Рисуем еще одну линию перпендикулярно.

11. Губы также выделяем черным, сверху наносим полупрозрачный блеск.

12. Над губами, под губами и под глазами рисуем линии черном цветом.