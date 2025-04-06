Макіяж, який не "пливе": як зберегти мейк у дощ і вітер

Сезон дощів і вітряних днів - справжнє випробування для макіяжу. Але це зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від мейку!

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас дієві поради та прийоми, які допоможуть виглядати бездоганно попри примхи погоди.

Обирайте кремові рум’яна замість сухих

Яскраві сухі рум’яна чудово виглядають у сонячну погоду, але під час дощу краще надати перевагу кремовим текстурам. Вони краще тримаються на шкірі у вологому середовищі. У дощові дні також варто уникати надмірного контурингу та використання бронзера й хайлайтера - зайве блищання в негоду навряд чи буде доречним. Як зберегти макіяж у дощ (фото: freepik.com)

Водостійка туш - must have

Щоб уникнути "ефекту панди" під очима, звертайте увагу на маркування "WATERPROOF" на туші. Волога, вітер чи несподіваний дощ - усе це більше не проблема. Якщо ж очі намокли, не тріть їх - обережно промокніть м’якою серветкою, щоб не розмазати макіяж. Як зберегти макіяж у дощ (фото: freepik.com)

Надійна помада - запорука стійкого образу

Волога погода - справжнє випробування для губної помади. Дешева або неякісна формула швидко зникне з губ. Якщо хочете, щоб макіяж виглядав бездоганно, варто інвестувати в якісну помаду. Як зберегти макіяж у дощ (фото: freepik.com)

Альтернатива покупці - контурний олівець: нанесіть його по всій поверхні губ перед нанесенням помади для більшої стійкості. Уникайте блисків - вітер і волога зроблять вашу зачіску частиною макіяжу. Краще обирати матові варіанти.

База для макіяжу - ваша суперсила

Праймер у поєднанні з легким зволожувальним кремом допоможе зберегти макіяж цілим протягом дня. Він не лише утримає вологу в шкірі, а й створить надійну основу для тонального засобу, продовжуючи його стійкість.

Обирайте легкі тональні засоби

В умовах вологої погоди щільні тональні креми можуть швидко "поплисти". Натомість обирайте легкі формули - вони краще адаптуються до змін погоди й довше тримаються. Закріпіть результат легкою пудрою - і ваш образ буде бездоганним навіть під дощем. Як зберегти макіяж у дощ (фото: freepik.com)