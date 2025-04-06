Макияж, который не "плывет": как сохранить мейк в дождь и ветер

Сезон дождей и ветреных дней - настоящее испытание для макияжа. Но это вовсе не значит, что нужно отказываться от мейка!

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас действенные советы и приемы, которые помогут выглядеть безупречно несмотря на капризы погоды.

Выбирайте кремовые румяна вместо сухих

Яркие сухие румяна прекрасно смотрятся в солнечную погоду, но во время дождя лучше отдать предпочтение кремовым текстурам. Они лучше держатся на коже во влажной среде. В дождливые дни также стоит избегать чрезмерного контуринга и использования бронзера и хайлайтера - излишнее блеск в непогоду вряд ли будет уместным. Как сохранить макияж в дождь (фото: freepik.com)

Водостойкая тушь - must have

Чтобы избежать "эффекта панды" под глазами, обращайте внимание на маркировку "WATERPROOF" на туши. Влага, ветер или неожиданный дождь - все это больше не проблема. Если же глаза намокли, не трите их - осторожно промокните мягкой салфеткой, чтобы не размазать макияж. Как сохранить макияж в дождь (фото: freepik.com)

Надежная помада - залог стойкого образа

Влажная погода - настоящее испытание для губной помады. Дешевая или некачественная формула быстро исчезнет с губ. Если хотите, чтобы макияж выглядел безупречно, стоит инвестировать в качественную помаду. Как сохранить макияж в дождь (фото: freepik.com)

Альтернатива покупке - контурный карандаш: нанесите его по всей поверхности губ перед нанесением помады для большей стойкости. Избегайте блесков - ветер и влага сделают вашу прическу частью макияжа. Лучше выбирать матовые варианты.

База для макияжа - ваша суперсила

Праймер в сочетании с легким увлажняющим кремом поможет сохранить макияж целым в течение дня. Он не только удержит влагу в коже, но и создаст надежную основу для тонального средства, продлевая его стойкость.

Выбирайте легкие тональные средства

В условиях влажной погоды плотные тональные кремы могут быстро "поплыть". Вместо этого выбирайте легкие формулы - они лучше адаптируются к изменениям погоды и дольше держатся. Закрепите результат легкой пудрой - и ваш образ будет безупречным даже под дождем. Как сохранить макияж в дождь (фото: freepik.com)