Три зачіски, яким не страшні ані дощ, ані вітер: про них варто знати кожній

Часом погода підкидає нам не дуже приємні сюрпризи, як-от раптовий весняний дощ. І багато хто не знає, які зачіски робити в дощ, аби волосся тримало форму й не "розвалилося".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram блогерки Nichole Ciotti розповідає, як красиво зібрати волосся, аби його не намочили опади.

"Пончик" без шпильок та лаку

Просто зберіть волосся в хвіст, а потім просуньте наполовину волосся, аби утворився невеликий пучок. Далі повторюйте за блогеркою, як показано на відео. Звісно, настільки ідеальний "пончик" навряд чи вдасться зробити одразу, але дайте собі трохи часу та декілька спроб.

Стильна зачіска з "крабиком"

Забудьте про банальні зачіски, адже звичайний "крабик" може допомогти вам в створенні неймовірного образу. Така зачіска не боїться дощу, адже волосся буде зібраним й не "розвалиться" від вітру та вологи. Робіть хвіст, беріть "крабик" та починайте експерементувати!

Вишуканий пучок за хвилину

Якщо ж ви любите збирати волосся об'ємними гумками - шовковими чи синтетичними, ця зачіска стане вашою улюбленою. З нею ви не будете боятися потрапити під дощ, адже пучок буде охайним й ефектним навіть тоді, коли ваше волосся стане мокрим. Головне - не прагніть зробити максимально тугу зачіску, пам'ятайте - в усьому потрібна помірність.

Чи шкодить дощова вода волоссю

Мочити волосся під дощем не завжди шкідливо, але є кілька нюансів, які варто знати, щоб не нашкодити собі.

Врахуйте наступні застереження: