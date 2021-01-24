ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя

Автор: Анна Киселева

24 января американский боец Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257 на "бойцовском острове" Яс в ОАЭ. Спустя почти 7 лет Порье сумел взять реванш за нокаут со стороны Макгрегора. Как прошел бой и видео нокаута – смотрите ниже.

Видео боя опубликовано в Twitter на странице DraftKing.

Макгрегор начал бой с точного удара левой, затем добавил еще один. На это Порье ответил тейкдауном — вероятно, для того, чтобы измотать Макгрегора, лишить его сил. Однако Конор довольно быстро поднялся и в итоге забрал раунд. Он был убедительнее у сетки, а в стойке довольно легко перебил американца. Больше того, где-то за полторы минуты до конца раунда ирландец потряс соперника точным ударом левой. Но Дастин выстоял. Первый раунд — за Макгрегором.

Конор контролировал ситуацию и во втором раунде — бой шел в стойке, и Макгрегор выглядел лучше соперника. После — Порье провел неожиданную контратаку и кулаками отправил соперника в нокаут.

31-летний Порье одержал свою 27 победу при шести поражениях. 32-летний Макгрегор проиграл в пятый раз в 27 боях, причем ирландец впервые в своей карьере проиграл нокаутом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года — в полулегком весе. Конор проводил лишь четвертый бой в UFC, но уже был очень популярен. Он выиграл нокаутом на 106-й секунде. Таким образом, Порье взял реванш у Макгрегора за старое поражение.

Стоит отметить, что в социальных сетях уже начинают шутить касаемо поражения Макгрегора.

Самые читаемые новости

Мемы по теме нокаута Конора Макгрегора (twitter.com)

Напомним, что ранее эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу.

Читайте также материал РБК-Украина о том, чем запомнился спортивный 2020 год.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бойконор макгрегорнокаутБокс