Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя

Бой Дастина Порье и Конора Макгрегора (коллаж: РБК-Украина)

24 января американский боец Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257 на "бойцовском острове" Яс в ОАЭ. Спустя почти 7 лет Порье сумел взять реванш за нокаут со стороны Макгрегора. Как прошел бой и видео нокаута – смотрите ниже.

Видео боя опубликовано в Twitter на странице DraftKing.

Макгрегор начал бой с точного удара левой, затем добавил еще один. На это Порье ответил тейкдауном — вероятно, для того, чтобы измотать Макгрегора, лишить его сил. Однако Конор довольно быстро поднялся и в итоге забрал раунд. Он был убедительнее у сетки, а в стойке довольно легко перебил американца. Больше того, где-то за полторы минуты до конца раунда ирландец потряс соперника точным ударом левой. Но Дастин выстоял. Первый раунд — за Макгрегором.

Конор контролировал ситуацию и во втором раунде — бой шел в стойке, и Макгрегор выглядел лучше соперника. После — Порье провел неожиданную контратаку и кулаками отправил соперника в нокаут.

31-летний Порье одержал свою 27 победу при шести поражениях. 32-летний Макгрегор проиграл в пятый раз в 27 боях, причем ирландец впервые в своей карьере проиграл нокаутом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года — в полулегком весе. Конор проводил лишь четвертый бой в UFC, но уже был очень популярен. Он выиграл нокаутом на 106-й секунде. Таким образом, Порье взял реванш у Макгрегора за старое поражение.

Стоит отметить, что в социальных сетях уже начинают шутить касаемо поражения Макгрегора.

Мемы по теме нокаута Конора Макгрегора (twitter.com)

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