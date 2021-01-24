ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя

Воскресенье 24 января 2021 10:39
Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя
Бой Дастина Порье и Конора Макгрегора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

24 января американский боец Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257 на "бойцовском острове" Яс в ОАЭ. Спустя почти 7 лет Порье сумел взять реванш за нокаут со стороны Макгрегора. Как прошел бой и видео нокаута – смотрите ниже.

Видео боя опубликовано в Twitter на странице DraftKing.

Макгрегор начал бой с точного удара левой, затем добавил еще один. На это Порье ответил тейкдауном — вероятно, для того, чтобы измотать Макгрегора, лишить его сил. Однако Конор довольно быстро поднялся и в итоге забрал раунд. Он был убедительнее у сетки, а в стойке довольно легко перебил американца. Больше того, где-то за полторы минуты до конца раунда ирландец потряс соперника точным ударом левой. Но Дастин выстоял. Первый раунд — за Макгрегором.

Конор контролировал ситуацию и во втором раунде — бой шел в стойке, и Макгрегор выглядел лучше соперника. После — Порье провел неожиданную контратаку и кулаками отправил соперника в нокаут.

31-летний Порье одержал свою 27 победу при шести поражениях. 32-летний Макгрегор проиграл в пятый раз в 27 боях, причем ирландец впервые в своей карьере проиграл нокаутом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года — в полулегком весе. Конор проводил лишь четвертый бой в UFC, но уже был очень популярен. Он выиграл нокаутом на 106-й секунде. Таким образом, Порье взял реванш у Макгрегора за старое поражение.

Стоит отметить, что в социальных сетях уже начинают шутить касаемо поражения Макгрегора.

Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя

Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя

Макгрегор впервые был побежден нокаутом: яркое видео напряженного боя

Мемы по теме нокаута Конора Макгрегора (twitter.com)

Напомним, что ранее эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу.

Читайте также материал РБК-Украина о том, чем запомнился спортивный 2020 год.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны бойконор макгрегорнокаутБокс

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь