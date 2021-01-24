Макгрегор вперше був переможений нокаутом: яскраве відео напруженого бою

Бій Дастіна Порье і Конора Макгрегора (колаж: РБК-Україна)

24 січня американський боєць Дастін Порье нокаутував Конора Макгрегора на турнірі UFC 257 на "бійцівському острові" Яс в ОАЕ. Через майже 7 років Порье зумів взяти реванш за нокаут з боку Макгрегора. Як пройшов бій і відео нокауту – дивіться нижче.

Відео боя опубліковано в Twitter на сторінці DraftKing.

Макгрегор почав бій з точного удару лівою, після чого додав ще один. На це Порье відповів тейкдауном — ймовірно, для того, щоб вимотати Макгрегора, позбавити його сил. Однак Конор досить швидко піднявся і в підсумку забрав раунд. Він був переконливішим у сітки, а в стійці досить легко перебив американця. Щобільше, десь за півтори хвилини до кінця раунду ірландець потряс суперника точним ударом лівою. Але Дастін вистояв. Перший раунд — за Макгрегором.

Конор контролював ситуацію і в другому раунді — бій йшов в стійці, і Макгрегор виглядав краще за суперника. Після — Порье провів несподівану контратаку і кулаками відправив суперника в нокаут.

31-річний Порье здобув свою 27 перемогу при шести поразках. 32-річний Макгрегор програв вп'яте у 27 боях, причому ірландець вперше у своїй кар'єрі програв нокаутом.

Перший поєдинок між Макгрегором і Порье відбувся у вересні 2014 року — в напівлегкій вазі. Конор проводив лише четвертий бій в UFC, але вже був дуже популярний. Він виграв нокаутом на 106-й секунді. Таким чином, Порье взяв реванш у Макгрегора за стару поразку.

Варто відзначити, що в соціальних мережах вже починають жартувати стосовно поразки Макгрегора.

Меми на тему нокауту Конора Макгрегора (twitter.com)

Нагадаємо, що раніше експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу.

Читайте також матеріал РБК-Україна про те, чим запам'ятався спортивний 2020 рік.