MAKEUP відкриває HUB на підтримку майстрів краси та малого бізнесу

Компанія MAKEUP - один із лідерів онлайн-продажу косметики в Україні та Європі. Вона запускає безкоштовну платформу, яка має потенціал стати фундаментом для перезавантаження сфери бʼюті-послуг.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на MAKEUP.

"MAKEUP Hub на перший погляд виглядає як зручний сервіс для пошуку майстрів краси. Але насправді це більше, ніж просто каталог: платформа дозволяє знайти спеціаліста поруч, ознайомитися з його послугами, переглянути профіль і відгуки - усе в межах одного сайту", - кажуть у компанії.

Такий підхід, як зазначає в прес-службі, робить процес зрозумілим і прозорим як для клієнта, так і для майстра.

"Для клієнта це означає зручність. Під час покупки засобів для догляду він одразу бачить майстрів поруч, читає відгуки, обирає час. Для майстра - це шанс знову почати: незалежно від того, де він перебуває, чи є в нього студія, чи працює на виїзд", - додають в компанії і підкреслюють, що сервіс безкоштовний - і для майстрів, і для салонів.

В чому унікальність MAKEUP Hub

MAKEUP Hub - не перший приклад подібних сервісів у світі, але він унікальний тим, що побудований на основі уже існуючої великої платформи. Це дозволяє знизити барʼєри входу, не витрачаючи ресурси на побудову аудиторії з нуля.

"У час кризи платформа має стратегічне значення. Вона дає можливість тисячам салонів та окремих спеціалістів - багатьом із яких довелося переїхати або почати все спочатку - відновити свою діяльність. Водночас вона модернізує саму структуру взаємодії у сфері послуг", - зазначають у компанії.

Важливо, що економічно це рішення відповідає принципам сталого розвитку та сприяє відновленню ринку через:

доступність;

пізнаваність;

надійність.

"Але вже сьогодні це приклад, як навіть у найскладніші періоди бізнес може запускати рішення, що працюють на майбутнє країни", - констатують в MAKEUP.