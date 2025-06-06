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MAKEUP открывает HUB в поддержку мастеров красоты и малого бизнеса

Украина, Пятница 06 июня 2025 11:35
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MAKEUP открывает HUB в поддержку мастеров красоты и малого бизнеса Фото: MAKEUP запускает новую платформу MAKEUP Hub (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания MAKEUP - один из лидеров онлайн-продаж косметики в Украине и Европе. Она запускает бесплатную платформу, которая имеет потенциал стать фундаментом для перезагрузки сферы бьюти-услуг.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MAKEUP.

"MAKEUP Hub на первый взгляд выглядит как удобный сервис для поиска мастеров красоты. Но на самом деле это больше, чем просто каталог: платформа позволяет найти специалиста рядом, ознакомиться с его услугами, просмотреть профиль и отзывы - все в рамках одного сайта", - говорят в компании.

Такой подход, как отмечают в пресс-службе, делает процесс понятным и прозрачным как для клиента, так и для мастера.

"Для клиента это означает удобство. При покупке средств для ухода он сразу видит мастеров рядом, читает отзывы, выбирает время. Для мастера - это шанс снова начать: независимо от того, где он находится, есть ли у него студия или работает на выезде", - добавляют в компании и подчеркивают, что сервис бесплатный - и для мастеров и для салонов.

В чем уникальность MAKEUP Hub

MAKEUP Hub - не первый пример подобных сервисов в мире, но он уникален тем, что построен на основе уже существующей крупной платформы. Это позволяет снизить барьеры входа, не тратя ресурсы на построение аудитории с нуля.

"В период кризиса платформа имеет стратегическое значение. Она дает возможность тысячам салонов и отдельных специалистов, многим из которых пришлось переехать или начать все сначала, возобновить свою деятельность. В то же время она модернизирует саму структуру взаимодействия в сфере услуг", - отмечают в компании.

Важно, что экономически это решение соответствует принципам устойчивого развития и способствует восстановлению рынка через:

  • доступность;
  • узнаваемость;
  • надежности.

"Но уже сегодня это пример, как даже в самые сложные периоды бизнес может запускать решения, работающие на будущее страны", - констатируют в MAKEUP.

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