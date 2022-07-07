UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда МакДональдс откроют в Украине и почему это так важно (видео)

МакДональдс возвращается в Украину (фото: Pexels)
Автор: Дмитрий Войналович

МакДональдс в Украине вновь откроет свои двери для любителей БигМака и МакФлури. При чем, насладиться фастфудом можно будет, судя по всему, уже этим летом.

Мы подготовили ролик, где в легкой форме рассказываем не только о возвращении МакДональдс, но и о россиянах, которые не понимают, почему гамбургеры это лучше, чем водка и щи (чтобы просмотреть видео - проскрольте страницу вниз).

МакДональдс откроется в августе?

МакДональдс, как и многие другие компании, с началом полномасштабного вторжения приостановил работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности.

Но в середине июня начали распространяться слухи о том, что рестораны готовятся к открытию. При чем, говорить об этом начали даже на самом высоком уровне.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас есть все условия для возобновления работы МакДональдса (и других компаний тоже). Поэтому МИД активно убеждает их возвращаться к работе. Конечно, в тех городах, где относительно безопасно. И процесс движется, уверяет министр.

Процесс движется. Это подтвердила и СЕО сети Юлия Бадритдинова. В недавнем интервью она даже назвала основные критерии, по которым будет происходить открытие того или иного ресторана.

В то же время некоторые рядовые работники МакДональдсов подтверждают: с ними связываются менеджеры ресторанов с вопросом, готовы ли они в августе выходить на работу.

Такие "опросники" проводятся и в рабочих чатах - там также речь идет о возможном выходе на работу во второй половине августа...

Смотрите видео о том, в каких городах МакДональдс не откроется (пока что), почему возвращение этих ресторанов в нашу страну - важное, и почему Россия со своим "Вкусно и точка" превратится в страну угнетенных и голодных людей.

Читайте также о том, когда другие популярные бренды, в частности Zara и IKEA, вернутся в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдз