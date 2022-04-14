"Макаровский Хатико": пес, который месяц ждал погибшую хозяйку, обрел новую семью

Он рассказал, что теперь у Рини есть любящие хозяева, которые займутся ее лечением и воспитанием.

Новые хозяева собаки - люди с опытом и пониманием в содержании данной породы. У них уже есть акита-ину по кличке Чип.

Новых родителей Рини символично зовут Надежда и Богдан.

Надежда узнала о Рини из поста в сети, и на следующий же день с фотографией собаки поехала в Макаров искать. После долгих опросов местных, ей удалось найти нужный дом.

Несколько дней Надежда ездила к собаке с вкусняшками, привезла ей курточку, чтобы собака не мерзла.

Теперь у Рини есть новая заботливая семья. А вот так было совсем недавно.

Фото: Собака ждет свою хозяйку (zsuwar)