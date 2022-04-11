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Верный пес месяц ждет погибшую хозяйку под Киевом: фото, которые пробирают до слез

Новина українською →
Макаров, Понедельник 11 апреля 2022 13:06
Верный пес месяц ждет погибшую хозяйку под Киевом: фото, которые пробирают до слез Коллаж РБК-Украина: Собака ждет убитую под Киевом хозяйку
Автор: Светлана Мащенко

В Макарове, что в Киевской области, верный пес уже почти месяц ждет свою хозяйку. Однако она не вернется. Ее убили россияне.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

На фото - Акита-ину Рини. Она ждет свою владелицу Татьяну. Пес часто сидит на пороге, глядя на хозяйку дома.

Рини выглядит похудевшей и запущенной. Однако отказывается идти от дома к волонтерам, которые ее подкармливают. Она все еще верит в возвращение хозяйки...

"Татьяна не вернется и больше никогда не сможет обнять свою любимицу. Татьяну убили россияне", - говорится в сообщении.

Верный пес месяц ждет погибшую хозяйку под Киевом: фото, которые пробирают до слезВерный пес месяц ждет погибшую хозяйку под Киевом: фото, которые пробирают до слез

Фото: Собака ждет свою хозяйку (zsuwar)

Тем временем в Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме.

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