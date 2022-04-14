"Макарівський Хатіко": пес, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину

Він розповів, що тепер у Ріні є люблячі господарі, які займуться її лікуванням і вихованням.

Нові господарі собаки - люди з досвідом і розумінням утримання даної породи. У них вже є акіта-іну на прізвисько Чіп.

Нових батьків Ріні символічно звуть Надія і Богдан.

Надія дізналася про Ріні з поста в мережі, і на наступний же день з фотографією собаки поїхала в Макарів шукати. Після довгих опитувань місцевих, їй вдалося знайти потрібний будинок.

Кілька днів Надія їздила до собаки зі смаколиками, привезла їй курточку, щоб собака не мерзла.

Тепер у Ріні є нова турботлива сім'я. А ось так було зовсім недавно.

Фото: Собака чекає свою господиню (zsuwar)