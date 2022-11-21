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Макарони з капустою: проста, смачна і ситна закарпатська страва

Скріншот: Як приготувати макарони з капустою
Автор: Світлана Мащенко

Смачно, ситно і просто - що ще треба для повноцінного сімейного обіду. Саме такою є закарпатська страва, склад якої може здаватися незвичним - макарони з капустою.

Рецептом поділилися на каналі Закарпатська господиня.

Складники:

  • Макарони
  • Капуста
  • Морква
  • Соняшникова олія
  • Сіль, перець за смаком.

Покрокове приготування

Відваріть макарони у великій кількості підсоленої води з додаванням олії. Важливо не переварити, краще щоб були "аль денте".

Нашинкуйте капусту грубо ножем або в інший спосіб.

Налийте в глибоку каструлю для тушкування олію і всипте капусту, посоліть і помішайте. Готуйте на невеликому вогні, поступово помішуючи.

Якщо капуста сухувата, підлийте трохи води. Додайте перець до смаку. Покладіть натерту моркву. Тушкуйте до готовності під закритою кришкою.

Злийте воду з макаронів, можна додати трохи олії.

Додайте готову капусту до макаронів, перемішайте. Наша смачна і ситна закарпатська страва готова!

Також читайте, як приготувати королівський салат за копійки.

Крім того ми писали, як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали.

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