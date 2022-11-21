Макарони з капустою: проста, смачна і ситна закарпатська страва

Складники:

Макарони

Капуста

Морква

Соняшникова олія

Сіль, перець за смаком.

Покрокове приготування

Відваріть макарони у великій кількості підсоленої води з додаванням олії. Важливо не переварити, краще щоб були "аль денте".

Нашинкуйте капусту грубо ножем або в інший спосіб.

Налийте в глибоку каструлю для тушкування олію і всипте капусту, посоліть і помішайте. Готуйте на невеликому вогні, поступово помішуючи.

Якщо капуста сухувата, підлийте трохи води. Додайте перець до смаку. Покладіть натерту моркву. Тушкуйте до готовності під закритою кришкою.

Злийте воду з макаронів, можна додати трохи олії.

Додайте готову капусту до макаронів, перемішайте. Наша смачна і ситна закарпатська страва готова!