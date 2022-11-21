Макароны с капустой: простое, вкусное и сытное закарпатское блюдо

Составляющие:

Макароны

Капуста

Морковь

Подсолнечное масло

Соль, перец по вкусу.

Пошаговое приготовление

Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды с добавлением растительного масла. Важно не переварить, лучше чтобы были "аль денте".

Нашинкуйте капусту грубо ножом или другим пособом.

Налейте в глубокую кастрюлю для тушения растительного масла и всыпьте капусту, посолите и помешайте. Готовьте на небольшом огне, постепенно помешивая.

Если капуста суховатая, подлейте немного воды. Добавьте перец по вкусу. Положите натертую морковь. Тушите до готовности под закрытой крышкой.

Слейте воду из макарон, можно добавить немного масла.

Добавьте готовую капусту к макаронам, перемешайте. Наше вкусное и сытное закарпатское блюдо готово!