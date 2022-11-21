Макарони з капустою: проста, смачна і ситна закарпатська страва
Смачно, ситно і просто - що ще треба для повноцінного сімейного обіду. Саме такою є закарпатська страва, склад якої може здаватися незвичним - макарони з капустою.
Рецептом поділилися на каналі Закарпатська господиня.
Складники:
- Макарони
- Капуста
- Морква
- Соняшникова олія
- Сіль, перець за смаком.
Покрокове приготування
Відваріть макарони у великій кількості підсоленої води з додаванням олії. Важливо не переварити, краще щоб були "аль денте".
Нашинкуйте капусту грубо ножем або в інший спосіб.
Налийте в глибоку каструлю для тушкування олію і всипте капусту, посоліть і помішайте. Готуйте на невеликому вогні, поступово помішуючи.
Якщо капуста сухувата, підлийте трохи води. Додайте перець до смаку. Покладіть натерту моркву. Тушкуйте до готовності під закритою кришкою.
Злийте воду з макаронів, можна додати трохи олії.
Додайте готову капусту до макаронів, перемішайте. Наша смачна і ситна закарпатська страва готова!
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