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Макароны с капустой: простое, вкусное и сытное закарпатское блюдо

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Понедельник 21 ноября 2022 08:20
Макароны с капустой: простое, вкусное и сытное закарпатское блюдо Скриншот: Как приготовить макароны с капустой
Автор: Светлана Мащенко

Вкусно, сытно и просто – что еще нужно для полноценного семейного обеда. Именно таково закарпатское блюдо, состав которого может казаться необычным – макароны с капустой.

Рецептом поделилась на канале Закарпатська господиня.

Составляющие:

  • Макароны
  • Капуста
  • Морковь
  • Подсолнечное масло
  • Соль, перец по вкусу.

Пошаговое приготовление

Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды с добавлением растительного масла. Важно не переварить, лучше чтобы были "аль денте".

Нашинкуйте капусту грубо ножом или другим пособом.

Налейте в глубокую кастрюлю для тушения растительного масла и всыпьте капусту, посолите и помешайте. Готовьте на небольшом огне, постепенно помешивая.

Если капуста суховатая, подлейте немного воды. Добавьте перец по вкусу. Положите натертую морковь. Тушите до готовности под закрытой крышкой.

Слейте воду из макарон, можно добавить немного масла.

Добавьте готовую капусту к макаронам, перемешайте. Наше вкусное и сытное закарпатское блюдо готово!

Также читайте, как приготовить королевский салат за копейки.

Кроме того, мы писали, как сделать, чтобы макароны не слипались и не прилипали.

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