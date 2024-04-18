Макарони-гніздечка з фаршем у томатному соусі: неймовірна страва для вечері

Цей рецепт - чудовий спосіб, як приготувати таку звичайну страву, як макарони, абсолютно по-новому. Оригінальна подача і неймовірний смак макаронів-гніздечок з фаршем, безсумнівно, сподобаються родині.
Про те, як готувати макарони-гніздечка з фаршем у томатному соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки ann_.and_.food.
Для того, щоб приготувати цю неймовірну вечерю, потрібні такі інгредієнти:
Для цієї страви не потрібно додатково відварювати макарони - вони готуються на пательні у соусі. Тож для початку розігрійте пательню з олією і приготуйте соус.
Для соусу в окремій мисці змішайте сметану з томатною пастою, додайте сухий часник, сіль і перець, розмішайте, залийте водою і ретельно перемішайте соус.
Очистьте та якомога дрібніше наріжте цибулю, перемішайте її з фаршем, додавши сіль та перець до смаку.
Викладіть на пательню макарони так, щоб вони були кошиками - всередину можна було покласти начинку. В кожне "гніздечко" викладіть фарш. Помийте помідор, наріжте кружальцями та накрийте кожне "гніздечко" з фаршем.
Залийте макарони соусом, накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 25-30 хвилин. Наріжте сир так, щоб було 11 тоненьких шматочків. Накрийте кожне гніздечко шматочком сиру, і готуйте ще 2-3 хвилини.
Помийте та подрібніть зелень, прикрасьте страву перед подачею - і макарони-гніздечка готові.
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