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Макарони-гніздечка з фаршем у томатному соусі: неймовірна страва для вечері

Макарони-гніздечка з фаршем у томатному соусі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей рецепт - чудовий спосіб, як приготувати таку звичайну страву, як макарони, абсолютно по-новому. Оригінальна подача і неймовірний смак макаронів-гніздечок з фаршем, безсумнівно, сподобаються родині.

Про те, як готувати макарони-гніздечка з фаршем у томатному соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки ann_.and_.food.

Що потрібно для макаронів-гніздечок з фаршем

Для того, щоб приготувати цю неймовірну вечерю, потрібні такі інгредієнти:

  • Макарони-гніздечка - 11 шт.
  • Фарш - 200 г
  • Вода - 900 мл.
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Томатна паста - 2-3 ст. л.
  • Помідори - 2 шт., невеликі
  • Цибуля - 1 шт.
  • Олія - 2-3 ст. л.
  • Сухий часник - 1 ч. л.
  • Сир - 150-200 г
  • Сіль - до смаку
  • Перець - до смаку
  • Зелень - до смаку

Як готувати макарони-гніздечка з фаршем

Для цієї страви не потрібно додатково відварювати макарони - вони готуються на пательні у соусі. Тож для початку розігрійте пательню з олією і приготуйте соус.

Для соусу в окремій мисці змішайте сметану з томатною пастою, додайте сухий часник, сіль і перець, розмішайте, залийте водою і ретельно перемішайте соус.

Очистьте та якомога дрібніше наріжте цибулю, перемішайте її з фаршем, додавши сіль та перець до смаку.

Викладіть на пательню макарони так, щоб вони були кошиками - всередину можна було покласти начинку. В кожне "гніздечко" викладіть фарш. Помийте помідор, наріжте кружальцями та накрийте кожне "гніздечко" з фаршем.

Залийте макарони соусом, накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 25-30 хвилин. Наріжте сир так, щоб було 11 тоненьких шматочків. Накрийте кожне гніздечко шматочком сиру, і готуйте ще 2-3 хвилини.

Помийте та подрібніть зелень, прикрасьте страву перед подачею - і макарони-гніздечка готові.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати сирну плесканку.

Також читайте, як готувати картоплю по-шведськи з беконом.

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