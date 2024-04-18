Макарони-гніздечка з фаршем у томатному соусі: неймовірна страва для вечері

Що потрібно для макаронів-гніздечок з фаршем

Для того, щоб приготувати цю неймовірну вечерю, потрібні такі інгредієнти:

Макарони-гніздечка - 11 шт.

Фарш - 200 г

Вода - 900 мл.

Сметана - 2 ст. л.

Томатна паста - 2-3 ст. л.

Помідори - 2 шт., невеликі

Цибуля - 1 шт.

Олія - 2-3 ст. л.

Сухий часник - 1 ч. л.

Сир - 150-200 г

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Зелень - до смаку

Як готувати макарони-гніздечка з фаршем

Для цієї страви не потрібно додатково відварювати макарони - вони готуються на пательні у соусі. Тож для початку розігрійте пательню з олією і приготуйте соус.

Для соусу в окремій мисці змішайте сметану з томатною пастою, додайте сухий часник, сіль і перець, розмішайте, залийте водою і ретельно перемішайте соус.

Очистьте та якомога дрібніше наріжте цибулю, перемішайте її з фаршем, додавши сіль та перець до смаку.

Викладіть на пательню макарони так, щоб вони були кошиками - всередину можна було покласти начинку. В кожне "гніздечко" викладіть фарш. Помийте помідор, наріжте кружальцями та накрийте кожне "гніздечко" з фаршем.

Залийте макарони соусом, накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 25-30 хвилин. Наріжте сир так, щоб було 11 тоненьких шматочків. Накрийте кожне гніздечко шматочком сиру, і готуйте ще 2-3 хвилини.

Помийте та подрібніть зелень, прикрасьте страву перед подачею - і макарони-гніздечка готові.