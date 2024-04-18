Макароны-гнездышки с фаршем в томатном соусе: невероятное блюдо для ужина

Что нужно для макарон-гнездышек с фаршем

Для того чтобы приготовить этот невероятный ужин, нужны такие ингредиенты:

Макароны-гнездышки - 11 шт.

Фарш - 200 г

Вода - 900 мл.

Сметана - 2 ст. л.

Томатная паста - 2-3 ст. л.

Помидоры - 2 шт., небольшие

Лук - 1 шт.

Масло растительное - 2-3 ст. л.

Сухой чеснок - 1 ч. л.

Сыр - 150-200 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Зелень - по вкусу

Как готовить макароны-гнездышки с фаршем

Для этого блюда не нужно дополнительно отваривать макароны - они готовятся на сковороде в соусе. Для начала разогрейте сковороду с маслом и приготовьте соус.

Для соуса в отдельной миске смешайте сметану с томатной пастой, добавьте сухой чеснок, соль и перец, размешайте, залейте водой и тщательно перемешайте соус.

Очистите и нарежьте лук как можно мельче, перемешайте его с фаршем, добавив соль и перец по вкусу.

Выложите на сковороду макароны так, чтобы они были корзинами - внутрь можно было положить начинку. В каждое "гнездышко" выложите фарш. Помойте помидор, нарежьте кружочками и накройте каждое "гнездышко" с фаршем.

Залейте соусом макароны, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 25-30 минут. Нарежьте сыр так, чтобы было 11 тоненьких кусочков. Накройте каждое гнездышко кусочком сыра и готовьте еще 2-3 минуты.

Помойте и измельчите зелень, украсьте блюдо перед подачей - и макароны-гнездышки готовы.