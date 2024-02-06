Макаревич здивував архівним фото: як виглядав музикант майже 50 років тому

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич поділився архівним фото, зробленим майже 50 років тому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку музиканта.
Так, артист опублікував чорно-білий знімок, на якому показав себе 21-річним.
На кадрі він позував з довгим кучерявим волоссям, темному пальті та з шарфом. Тоді Макаревич лише починав свій творчий шлях.
"21", - лаконічно підписав виконавець публікацію, а коментарі до неї вирішив приховати.
Зазначимо, що Андрій Макаревич відкрито засуджує розпочату Росією повномасштабну війну на території України.
Андрій Макаревич (фото: російські ЗМІ)
Співак неодноразово різко висловлювався у соцмережах, за що його зарахували до іноагентів РФ.
Нині знаменитість живе разом з 39-річною дружиною Ейнат Кляйн в Ізраїлі та виховує однорічного сина Ейтана.
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