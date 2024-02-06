Макаревич удивил архивным фото: как выглядел музыкант почти 50 лет назад

Как выглядел певец в юности

Так, артист опубликовал черно-белый снимок, на котором показал себя 21-летним.

На кадре он позировал с длинными вьющимися волосами, темном пальто и с шарфом. Тогда Макаревич только начинал свой творческий путь.

"21", - лаконично подписал исполнитель публикацию, а комментарии к ней решил скрыть.

Отметим, что Андрей Макаревич открыто осуждает начавшуюся Россией полномасштабную войну на территории Украины.

Андрей Макаревич (фото: российские СМИ)

Певец неоднократно резко высказывался в соцсетях, за что его причислили к иноагентам РФ.

Сейчас знаменитость живет вместе с 39-летней женой Эйнат Кляйн в Израиле и воспитывает годовалого сына Эйтана.