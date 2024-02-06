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Макаревич удивил архивным фото: как выглядел музыкант почти 50 лет назад

Андрей Макаревич (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился архивным фото, сделанным почти 50 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу музыканта.

Как выглядел певец в юности

Так, артист опубликовал черно-белый снимок, на котором показал себя 21-летним.

На кадре он позировал с длинными вьющимися волосами, темном пальто и с шарфом. Тогда Макаревич только начинал свой творческий путь.

"21", - лаконично подписал исполнитель публикацию, а комментарии к ней решил скрыть.

Отметим, что Андрей Макаревич открыто осуждает начавшуюся Россией полномасштабную войну на территории Украины.

Андрей Макаревич (фото: российские СМИ)

Певец неоднократно резко высказывался в соцсетях, за что его причислили к иноагентам РФ.

Сейчас знаменитость живет вместе с 39-летней женой Эйнат Кляйн в Израиле и воспитывает годовалого сына Эйтана.

Недавно Гайтана показала, как выглядела 31 год назад.

Также Ирина Федишин ошеломила невероятной схожестью с мамой.

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