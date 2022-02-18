Макаревич высказался относительно войны в Украине: "нас поссорили со всем миром, нам врут"

"И вот что я не могу понять - как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?" - задается вопросом музыкант.

Далее артист намекнул на оппозиционера Навального, который сейчас содержится в российской колонии.

"Человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах - уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно - нормально, терпим. Нравится?" - продолжил Макаревич.

После этого музыкант написал, что он и сам терпит, но с колоссальным трудом.

Его пост прокомментировало огромное количество людей. Среди которых, как россияне, так и украинцы.