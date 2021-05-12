Макаревич рассказал об увиденном в Украине: не слушаю рассказы, которые говорят в России

Известный российский музыкант Андрей Макаревич приехал в западную Украину, где у него проходят гастроли с джазовым ансамблем Yo5. Музыкант заявил, что во Львове его приняли хорошо.

Об этом он рассказал в интервью " Сегодня ".

"Нас очень хорошо встречают, хорошо принимают. В общем, мы проводим дни в радости. Я не слушаю рассказы, которые говорят в России! Я приехал и увидел своими глазами, и те рассказы мне не интересны. Люди замечательные, совершенно", - поделился своими впечатлениями Макаревич.

Он также признался, что касательно Крыма его убеждения не изменились, и он осуждает аннексию полуострова. При этом 67-летний музыкант подчеркнул, что очень рад, что оказался в Украине сейчас.

Он также восхитился красотой нашей страны, и отметил, что ему, как бывшему архитектору, нравится, что во Львове сохраняют старую архитектуру и улочки.

"Но вообще города меняются, конечно, меняются довольно быстро. Строят, ремонтируют. Надеюсь, что Львов не испортили. Он был очень красивый", - заявил музыкант.

До этого фронтмен "Машины времени" был в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах, Каменце-Подольском, Ивано-Франковске.