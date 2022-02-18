Макаревич висловився щодо війни в Україні: "нас посварили з усім світом, нам брешуть"

"І ось що я не можу зрозуміти - як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цього світу хамлять, нам брешуть, водять за ніс, від законів не залишилося навіть видимості - навіщо?" - ставить питання музикант.

Далі артист натякнув на опозиціонера Навального, який зараз утримується в російській колонії.

"Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб два рази не вставати, будь-хто, заїкнувся про вільні вибори - вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно - нормально, терпимо. Подобається?" - продовжив Макаревич.

Після цього музикант написав, що він і сам терпить, але з колосальною працею.

Його пост прокоментувала величезна кількість людей. Серед яких, як росіяни, так і українці.