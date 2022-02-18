Макаревич висловився щодо війни в Україні: "нас посварили з усім світом, нам брешуть"
Відомий російський музикант Андрій Макаревич висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася між Росією і Україною, а також заявив, що в РФ всі змушені терпіти цю владу.
Свою позицію лідер групи "Машина времени" опублікував на Facebook і вона отримала величезний відгук серед підписників.
"І ось що я не можу зрозуміти - як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цього світу хамлять, нам брешуть, водять за ніс, від законів не залишилося навіть видимості - навіщо?" - ставить питання музикант.
Далі артист натякнув на опозиціонера Навального, який зараз утримується в російській колонії.
"Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб два рази не вставати, будь-хто, заїкнувся про вільні вибори - вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно - нормально, терпимо. Подобається?" - продовжив Макаревич.
Після цього музикант написав, що він і сам терпить, але з колосальною працею.
Його пост прокоментувала величезна кількість людей. Серед яких, як росіяни, так і українці.
- Хто нас сварив? Ай ми бідні нещасні жертви, нас посварили. Ну-ну.
- Андрій, я вже нічому не дивуюся. Нещодавно я опублікував пост - проти війни! Так мене браві коментатори і патріоти мало не ворогом народу оголосили... мовляв, як це проти війни?!
- Беріть приклад з України - виходьте на Майдан і зносьте ваших правителів!
- Тримайся, дорогенький. Ти не сам у країні, тебе чують та підтримують багато людей. Але вони бояться, та їх можна зрозуміти. Ми пройшли скрізь лід та вогонь. Черга за вами. Тримайтеся.
- Андрій Вадимович, а тому що страшно! Пам'ятаю-пам'ятаю, боягузтво - найстрашніший порок. Беззаконня і безглуздість всього, що відбувається. Марність будь-яких зусиль. Руки опускаються. Ось і розбіглися всі по норках.
Нагадаємо, що раніше Андрій Макаревич розповідав, як його душевно приймали у Львові.