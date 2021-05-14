Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо: его делают и в Сибири

В частности, Макаревич задал вопрос журналисту, чтобы аргументировать свою позицию: "Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?".

Также артист сказал, что борщ делают и в России и везде он разный.

"Я думаю, что борщ - это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский", - объяснился он.

Макаревич решил сравнить украинский борщ с польской водкой.

"Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?" - сказал он.

Также артист признал, что хорошо, когда страну узнают по блюду, но кричать о первенстве совсем не нужно.

"Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был", - заключил он.

Макаревич не знает историю Сибири и Кубани?

Отметим, что украинцы в Сибири - вторая по численности этническая группа этого региона, которая сформировалась в результате принудительного переселения наших сограждан.

В частности, лишь в 1947 году с западных областей Украины в Сибирь было депортировано почти 27 тыс. семей "активных националистов и бандитов". А первые украинцы в Сибири появились еще в XVII веке, в основном это были козаки и ссыльные.

С Краснодарским краем ситуация еще более прозаичная. Макаревич, судя по всему, не знал (или забыл), что украинцы на Кубани - одна из крупнейших национальных общин.

А до 30-х годов прошлого столетия, когда советская власть начала проводить активный этноцид на этих землях (русификация, репрессии, раскулачивание и Голодомор), украинцы являлись национальным большинством на Кубани (за 10 лет власть СССР уничтожила и депортировала с Кубани более 89% украиноязычных граждан).

Но до сих пор в этом регионе многие люди разговаривают на украинском языке и поют украинские народные песни.

Поэтому неудивительно, что на этих землях готовят украинский борщ.