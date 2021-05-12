Звезда "Голоса страны" сделала заявление о Крыме: "была бы благодарна"

Известная украинская певица, победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха, которая на днях назвала основную беду украинцев , подготовит очень чувственный и оригинальный подарок жителям Крыма. Это произойдет сразу после деоккупации украинского полуострова.

Об этом артистка сказала в интервью Анне Гопко, отвечая на вопрос о том, какая песня, кроме гимна, должно звучать на полуострове, когда украинские военные торжественно зайдут в Крым и избавят местных жителей от российского ига.

"Я бы хотела спеть крымскотатарскую песню для них", - сказала Муха.

К слову, тот факт, что она не знает крымскотатарских композиций, Оксану не смущает.

"Я выучу! Если это произойдет, я обязательно выучу. Это уважение к тому коренному населению, которое там живет, которое нам доверяло и которое нас понимало. Я очень хочу, чтобы у них все было хорошо. Я была бы благодарна им этой песней", - сказала Оксана.

Фото: Оксана Муха уверена, что выступит в украинском Крыму (mukha.com.ua)

В свою очередь Анна поделилась историей об украинской Кубани, которая тоже в свое время была "отжата" россиянами.

"Семья моего мужа с Кубани, и когда я слушаю Кубанский казачий хор, то понимаю, что в песне действительно есть код нации. И пока там звучит украинская песня - там есть наши люди. И я очень надеюсь, что в один прекрасный день после возвращения Крыма через Керченский мост мы приедем в Кубань. И благодаря успеху Украины, который станет ночным кошмаром для Путина, мы будем петь украинские казацкие песни от Сяна до Дона!"- резюмировала она.