Макаревич розповів, що буде зі світом, якщо Україна та Ізраїль не переможуть
Музикант Андрій Макаревич, який поїхав із РФ до Ізраїлю і живе там із дружиною та дитиною, розповів, що буде, якщо Україна та Ізраїль не переможуть у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артиста у Facebook .
Що сказав Макаревич у новому посту
За словами лідера групи "Машина времени", світу буде кінець, якщо зло не буде переможено.
"У всього цивілізованого людства (ще є таке?) залишилося зовсім небагато часу на те, щоб відкласти свої лівацькі іграшки та зрозуміти, що якщо Україна та Ізраїль не переможуть найближчим часом - це і буде кінець Світу. І початок пітьми", - написав Макаревич.
У коментарях підписники висловили свою думку щодо сказаного зіркою.
- Поняття "цивілізованість" у всього людства, на мій погляд, дуже суб'єктивне. Далі в голову лізуть думки про відсоткове співвідношення адептів різних релігій.
- Ну так… ! а поки що, Світ балансує на лезі бритви, і норовить оступитися...
- Саме!
- Перемога України – це мені зрозуміло. І ідейно та візуально. А як виглядає на твій погляд перемога Ізраїлю?
Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну засуджував війну та відкрито виступав проти неї. Нині він не змінив своєї думки.
Крім того, музикант давно живе неподалік Тель-Авіва зі своєю дружиною та маленьким сином.
Раніше Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні.
Нагадаємо, що до цього Андрій Макаревич чітко висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною.