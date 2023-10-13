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Макаревич розповів, що буде зі світом, якщо Україна та Ізраїль не переможуть

П'ятниця 13 жовтня 2023 13:04
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Макаревич розповів, що буде зі світом, якщо Україна та Ізраїль не переможуть Фото: Андрій Макаревич (росЗМІ)
Автор: Людмила Жукова

Музикант Андрій Макаревич, який поїхав із РФ до Ізраїлю і живе там із дружиною та дитиною, розповів, що буде, якщо Україна та Ізраїль не переможуть у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артиста у Facebook .

Що сказав Макаревич у новому посту

За словами лідера групи "Машина времени", світу буде кінець, якщо зло не буде переможено.

"У всього цивілізованого людства (ще є таке?) залишилося зовсім небагато часу на те, щоб відкласти свої лівацькі іграшки та зрозуміти, що якщо Україна та Ізраїль не переможуть найближчим часом - це і буде кінець Світу. І початок пітьми", - написав Макаревич.

У коментарях підписники висловили свою думку щодо сказаного зіркою.

  • Поняття "цивілізованість" у всього людства, на мій погляд, дуже суб'єктивне. Далі в голову лізуть думки про відсоткове співвідношення адептів різних релігій.
  • Ну так… ! а поки що, Світ балансує на лезі бритви, і норовить оступитися...
  • Саме!
  • Перемога України – це мені зрозуміло. І ідейно та візуально. А як виглядає на твій погляд перемога Ізраїлю?

Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну засуджував війну та відкрито виступав проти неї. Нині він не змінив своєї думки.

Крім того, музикант давно живе неподалік Тель-Авіва зі своєю дружиною та маленьким сином.

Раніше Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні.

Нагадаємо, що до цього Андрій Макаревич чітко висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною.

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Макаревич