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Макаревич рассказал, что будет с миром, если Украина и Израиль не победят

Пятница 13 октября 2023 13:04
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Макаревич рассказал, что будет с миром, если Украина и Израиль не победят Фото: Андрей Макаревич (росСМИ)
Автор: Людмила Жукова

Музыкант Андрей Макаревич, который уехал из РФ в Израиль и живет там с женой и ребенком, рассказал, что будет, если Украина и Израиль не победят в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию артиста в Facebook.

Что сказал Макаревич в новом посте

По словам лидера группы "Машина времени", в мире наступит конец Света, если зло не будет побеждено.

"У всего цивилизованного человечества (еще есть такое?) осталось совсем немного времени на то, чтобы отложить свои левацкие игрушки и понять, что если Украина и Израиль не победят в ближайшее время - это и будет конец Света. И начало тьмы", - написал Макаревич.

В комментариях подписчики выразили свое мнение по поводу сказанного звездой.

  • Понятие "цивилизованность" у всего человечества, на мой взгляд, весьма субъективно. Далее в голову лезут мысли о процентном соотношении адептов разных религий...
  • Ну Да… ! а пока, Мир балансирует на лезвии бритвы, и норовит оступиться…
  • Именно!
  • Победа Украины - это мне понятно. И идейно и визуально. А как выглядит, на твой взгляд, победа Израиля?

Отметим, что Андрей Макаревич с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину осуждал войну и открыто выступал против нее. Сейчас он не изменил своего мнения.

Кроме того, музыкант давно живет недалеко от Тель-Авива со своей женой и маленьким сыном.

Ранее Макаревич разнес россиян и Путина за войну в Украине.

Напомним, что до этого Андрей Макаревич ясно высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной.

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Макаревич