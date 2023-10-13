Макаревич рассказал, что будет с миром, если Украина и Израиль не победят

Музыкант Андрей Макаревич, который уехал из РФ в Израиль и живет там с женой и ребенком, рассказал, что будет, если Украина и Израиль не победят в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию артиста в Facebook .

Что сказал Макаревич в новом посте

По словам лидера группы "Машина времени", в мире наступит конец Света, если зло не будет побеждено.

"У всего цивилизованного человечества (еще есть такое?) осталось совсем немного времени на то, чтобы отложить свои левацкие игрушки и понять, что если Украина и Израиль не победят в ближайшее время - это и будет конец Света. И начало тьмы", - написал Макаревич.

В комментариях подписчики выразили свое мнение по поводу сказанного звездой.

Понятие "цивилизованность" у всего человечества, на мой взгляд, весьма субъективно. Далее в голову лезут мысли о процентном соотношении адептов разных религий...

Ну Да… ! а пока, Мир балансирует на лезвии бритвы, и норовит оступиться…

Именно!

Победа Украины - это мне понятно. И идейно и визуально. А как выглядит, на твой взгляд, победа Израиля?

Отметим, что Андрей Макаревич с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину осуждал войну и открыто выступал против нее. Сейчас он не изменил своего мнения.

Кроме того, музыкант давно живет недалеко от Тель-Авива со своей женой и маленьким сыном.