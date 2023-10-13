Макаревич рассказал, что будет с миром, если Украина и Израиль не победят
Музыкант Андрей Макаревич, который уехал из РФ в Израиль и живет там с женой и ребенком, рассказал, что будет, если Украина и Израиль не победят в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию артиста в Facebook.
Что сказал Макаревич в новом посте
По словам лидера группы "Машина времени", в мире наступит конец Света, если зло не будет побеждено.
"У всего цивилизованного человечества (еще есть такое?) осталось совсем немного времени на то, чтобы отложить свои левацкие игрушки и понять, что если Украина и Израиль не победят в ближайшее время - это и будет конец Света. И начало тьмы", - написал Макаревич.
В комментариях подписчики выразили свое мнение по поводу сказанного звездой.
- Понятие "цивилизованность" у всего человечества, на мой взгляд, весьма субъективно. Далее в голову лезут мысли о процентном соотношении адептов разных религий...
- Ну Да… ! а пока, Мир балансирует на лезвии бритвы, и норовит оступиться…
- Именно!
- Победа Украины - это мне понятно. И идейно и визуально. А как выглядит, на твой взгляд, победа Израиля?
Отметим, что Андрей Макаревич с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину осуждал войну и открыто выступал против нее. Сейчас он не изменил своего мнения.
Кроме того, музыкант давно живет недалеко от Тель-Авива со своей женой и маленьким сыном.
Ранее Макаревич разнес россиян и Путина за войну в Украине.
Напомним, что до этого Андрей Макаревич ясно высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной.