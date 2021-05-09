Макаревич рассказал о поездке по западной Украине: увидел не то, что ожидал (фото)

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макревич посетил с гастролями несколько городов в западной Украине, и поделился прекрасными впечатлениями от увиденного, а также тепло высказался о местной публике.
Об этом знаменитый артист написал 9 мая в своем Facebook.
Макаревич рассказал, что побывал в ходе поездки и выступлений с джазововым ансамблем Yo5 по западных областям Украины в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах и Каменце-Подольском. Рокер отметил, остался приятно удивлен чистотой этих городов, красотой архитектуры и инфраструктурой.
"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - говорится в публикации.
Также Макаревич выложил в сети фото из посещенных городов. На снимках видны знаменитый черновицкий университет, старинная Каменец-Подольская крепость, различные театры, церкви и храмы, памятные здания, простые улицы и дома...
Макаревич рассказал о впечатлениях от поездки по западной Украине (фото: facebook.com/makarevichav)
Пост вызвал массу комментариев в сети. Макаревичу желают прекрасной поездки и путешествия по Украине, приглашают посетить другие города, зовут на концерты. Также некоторые юзеры иронизируют в контексте казалось/оказалось, и шутят относительно "картинок" об Украине от некоторых пропагандистов.
Макаревич отправился с выступлениями в несколько городов в западных областях Украины (фото: facebook.com/makarevichav)
Макаревич показал снимки со своей поездки по западной Украине (фото: facebook.com/makarevichav)
Гастроли Макаревича с джазовым ансамблем Yo5 по Украине начались четыре дня назад. За это время музыканты выступили в некоторых городах западной Украины, и им еще предстоят концерты в других областных центрах на Севере, Юге, Востоке и Центре Украины.
Видео: Макаревич с джазовым ансамблем Yo5 выступил в Ровно
Видео: Макаревич с джазовым ансамблем Yo5 выступил в Тернополе
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич сделал заявление о Путине из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным.
Напомним, перед этим Андрей Макаревич дал свой фирменный рецепт салата "Оливье".