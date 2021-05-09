Макаревич рассказал о поездке по западной Украине: увидел не то, что ожидал (фото)

Макаревич рассказал, что побывал в ходе поездки и выступлений с джазововым ансамблем Yo5 по западных областям Украины в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах и Каменце-Подольском. Рокер отметил, остался приятно удивлен чистотой этих городов, красотой архитектуры и инфраструктурой.

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - говорится в публикации.

Также Макаревич выложил в сети фото из посещенных городов. На снимках видны знаменитый черновицкий университет, старинная Каменец-Подольская крепость, различные театры, церкви и храмы, памятные здания, простые улицы и дома...

Макаревич рассказал о впечатлениях от поездки по западной Украине (фото: facebook.com/makarevichav)

Пост вызвал массу комментариев в сети. Макаревичу желают прекрасной поездки и путешествия по Украине, приглашают посетить другие города, зовут на концерты. Также некоторые юзеры иронизируют в контексте казалось/оказалось, и шутят относительно "картинок" об Украине от некоторых пропагандистов.

Ласкаво просимо!

Ничего себе Захолустье! Что ж вы так. Это самая милая и уютная часть Украины. И в Житомире тоже ждем

В захолустный Киев заедете?

Вот в такой "разваленной" Украине и живём) Просто с "голоду" опухаем) Андрей, а Вы заметили, что на улицах мало людей? Все "свалили" в ЕС на "заработки"... "нищеброды"))) Ужасть.

Спасибо за публикацию. Удачных гастролей, Андрей Вадимович!

Потрясающе. Чисто и по-европейски

Макаревич отправился с выступлениями в несколько городов в западных областях Украины (фото: facebook.com/makarevichav)

Спасибо за теплый отзыв о моей стране.

Спасибо за хорошую новость. Желаю Украине процветание!

Щасливого перебування у нас! Завжди раді гарним людям із відкритим щирим серцем!

Чем, все ж таки, еще отличается Украина от России - выровненным уровнем культуры по территории. Здесь каждый имеет свои территориальные особенности и эти особенности принимают, уважают и любят... В Киеве одинаково с уважением относятся ко всем регионам и их представителям... А уж поехать и окунуться в местные красоты!

Так ведь Европа...

Макаревич показал снимки со своей поездки по западной Украине (фото: facebook.com/makarevichav)

Очень красиво! Аншлага Вам, Андрей Вадимович!

Не забудьте в захолустный Львов заехать

Всегда рады Вам в Одессе!

Вітаю у вільній Україні!

Гастроли Макаревича с джазовым ансамблем Yo5 по Украине начались четыре дня назад. За это время музыканты выступили в некоторых городах западной Украины, и им еще предстоят концерты в других областных центрах на Севере, Юге, Востоке и Центре Украины.

Видео: Макаревич с джазовым ансамблем Yo5 выступил в Ровно

Видео: Макаревич с джазовым ансамблем Yo5 выступил в Тернополе