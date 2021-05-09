Макаревич розповів про поїздку по західній Україні: побачив не те, що очікував (фото)

Російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макревич відвідав з гастролями кілька міст в західній Україні, і поділився прекрасними враженнями від побаченого, а також тепло висловився про місцеву публіку.
Про це знаменитий артист написав 9 травня у своєму Facebook.
Макаревич розповів, що побував в ході поїздки і виступів з джазовим ансамблем Yo5 по західних областях України в Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях та Кам'янці-Подільському. Рокер зазначив, залишився приємно здивований чистотою цих міст, красою архітектури та інфраструктурою.
"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 людей. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - йдеться в публікації.
Також Макаревич виклав у мережі фото з відвіданих міст. На знімках видно знаменитий Чернівецький університет, старовинна Кам'янець-Подільська фортеця, різні театри, церкви та храми, пам'ятні будівлі, прості вулиці та будинки...
Макаревич розповів про враження від поїздки по західній Україні (фото: facebook.com/makarevichav)
Пост викликав масу коментарів в мережі. Макаревичу бажають прекрасної поїздки і подорожі по Україні, запрошують відвідати інші міста, кличуть на концерти. Також деякі юзери іронізують в контексті здавалося/виявилося, і жартують щодо "картинок" про Україну від деяких пропагандистів.
Макаревич вирушив з виступами до кількох міст у західних областях України (фото: facebook.com/makarevichav)
Макаревич показав знімки зі своєї поїздки по Західній Україні (фото: facebook.com/makarevichav)
Гастролі Макаревича з джазовим ансамблем Yo5 по Україні почалися чотири дні тому. За цей час музиканти виступили в деяких містах західної України, і на них ще чекають концерти в інших обласних центрах на Півночі, Півдні, Сході та Центрі України.
Відео: Макаревич з джазовим ансамблем Yo5 виступив у Рівному
Відео: Макаревич з джазовим ансамблем Yo5 виступив у Тернополі
Раніше повідомлялося, що Андрій Макаревич зробив заяву про Путіна через суд над опозиціонером Олексієм Навальним.
Нагадаємо, перед цим Андрій Макаревич дав свій фірмовий рецепт салату "Олів'є".