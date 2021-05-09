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Макаревич розповів про поїздку по західній Україні: побачив не те, що очікував (фото)

Автор: Володимир Костирін

Російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макревич відвідав з гастролями кілька міст в західній Україні, і поділився прекрасними враженнями від побаченого, а також тепло висловився про місцеву публіку.

Про це знаменитий артист написав 9 травня у своєму Facebook.

Макаревич розповів, що побував в ході поїздки і виступів з джазовим ансамблем Yo5 по західних областях України в Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях та Кам'янці-Подільському. Рокер зазначив, залишився приємно здивований чистотою цих міст, красою архітектури та інфраструктурою.

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 людей. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - йдеться в публікації.

Також Макаревич виклав у мережі фото з відвіданих міст. На знімках видно знаменитий Чернівецький університет, старовинна Кам'янець-Подільська фортеця, різні театри, церкви та храми, пам'ятні будівлі, прості вулиці та будинки...

Макаревич розповів про враження від поїздки по західній Україні (фото: facebook.com/makarevichav)

Пост викликав масу коментарів в мережі. Макаревичу бажають прекрасної поїздки і подорожі по Україні, запрошують відвідати інші міста, кличуть на концерти. Також деякі юзери іронізують в контексті здавалося/виявилося, і жартують щодо "картинок" про Україну від деяких пропагандистів.

  • Ласкаво просимо!
  • Нічого собі глушині! Що ж Ви так. Це наймиліша і затишна частина України. І в Житомирі теж чекаємо
  • До глушини у Київ заїдете?
  • Ось в такій "розваленій" Україні й живемо) Просто з "голоду" опухаємо) Андрію, а Ви помітили, що на вулицях мало людей? Всі "звалили" в ЄС на"заробітки"... "ніщеброди"))) Жах).
  • Дякую за публікацію. Вдалих гастролей, Андрій Вадимович!
  • Приголомшливо. Чисто і по-європейськи

Макаревич вирушив з виступами до кількох міст у західних областях України (фото: facebook.com/makarevichav)

  • Дякую за теплий відгук про мою країну.
  • Дякую за хорошу новину. Бажаю Україні процвітання!
  • Щасливого перебування у нас! Завжди раді гарним людям із відкритим щирим серцем!
  • Чим, все ж таки, ще відрізняється Україна від Росії - вирівняним рівнем культури по території. Тут кожен має свої територіальні особливості й ці особливості приймають, поважають і люблять... У Києві однаково з повагою ставляться до всіх регіонів та їх представників... А вже поїхати і зануритися в місцеві краси!
  • Так адже ж Європа...

Макаревич показав знімки зі своєї поїздки по Західній Україні (фото: facebook.com/makarevichav)

  • Дуже красиво! Аншлагу Вам, Андрію Вадимовичу!
  • Не забудьте в глухий Львів заїхати
  • Завжди раді Вам в Одесі!
  • Вітаю у вільній Україні!

Гастролі Макаревича з джазовим ансамблем Yo5 по Україні почалися чотири дні тому. За цей час музиканти виступили в деяких містах західної України, і на них ще чекають концерти в інших обласних центрах на Півночі, Півдні, Сході та Центрі України.

Відео: Макаревич з джазовим ансамблем Yo5 виступив у Рівному

Відео: Макаревич з джазовим ансамблем Yo5 виступив у Тернополі

Раніше повідомлялося, що Андрій Макаревич зробив заяву про Путіна через суд над опозиціонером Олексієм Навальним.

Нагадаємо, перед цим Андрій Макаревич дав свій фірмовий рецепт салату "Олів'є".

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