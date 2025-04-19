Макаревич хльостко "послав" журналіста з РФ і сказав, чи виступить в Україні (відео)

Музикант Андрій Макаревич, який засудив режим Кремля і виступає проти війни в Україні, зустрівся з російським журналістом. Розмова закінчилася тим, що артист його просто "послав".
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) відео з Макаревичем поширили ЗМІ країни-агресорки.
Так, росіянин вирішив взяти коментар у Макаревича. Як повідомляється, це сталося після концерту Лайми Вайкуле. У співака запитали, чи справді він планує виступити в Україні "після укладення мирних угод".
На що Макаревич відповів, що він обіцяв дати "скажений концерт у Києві після закінчення війни".
"А про мирні угоди я нічого не говорив", - зазначив музикант.
Росіянин не вгамовувався і продовжував запитувати. Він поцікавився, чи погодиться Макаревич дати у РФ концерт, якщо вона "виграє".
"У Росії не дам", - заявив артист.
Після цього Макаревичу спробували дорікнути в тому, що він називав росіян "г*вном, що підтявкує". Однак збентежити співака не вдалося. Він зазначив, що саме тому не хоче бачити жителів РФ.
Потім Макаревич продовжив іти до дверей, а журналіст біг за ним і намагався "витягнути" з нього ще якісь відповіді. Зрештою музикант повернувся і запитав, як звуть росіянина. Почувши відповідь, Макаревич прямо сказав, куди потрібно "йти" росіянину.
"Михайло, ідіть на х*й", - сказав артист.
Лідер гурту "Машина времени" зараз проживає в Ізраїлі. Він прямо називає Путіна агресором і не підтримує вторгнення РФ в Україну.
"З війною треба закінчувати, і давно. Через забаганку одного дядечка зламалося життя у кількох мільйонів людей. А пару сотень тисяч було вбито через цю примху. І це триває щодня... Хто на кого напав? Україна на нас? Або Росія на Україну. Ось хто напав, той не правий! І досить п**діти на цю тему", - говорив музикант.
Однак нещодавно Макаревич здивував заявою про ЗСУ. Він зазначив, що не донатить на армію нашої країни.
"Мені важко зараз сформулювати це. Але я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина", - зазначав артист.
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