ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макаревич здивував архівним фото: як виглядав музикант майже 50 років тому

Вівторок 06 лютого 2024 16:47
UA EN RU
Макаревич здивував архівним фото: як виглядав музикант майже 50 років тому Андрій Макаревич (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич поділився архівним фото, зробленим майже 50 років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку музиканта.

Як виглядав співак в юності

Так, артист опублікував чорно-білий знімок, на якому показав себе 21-річним.

На кадрі він позував з довгим кучерявим волоссям, темному пальті та з шарфом. Тоді Макаревич лише починав свій творчий шлях.

Макаревич здивував архівним фото: як виглядав музикант майже 50 років тому

"21", - лаконічно підписав виконавець публікацію, а коментарі до неї вирішив приховати.

Зазначимо, що Андрій Макаревич відкрито засуджує розпочату Росією повномасштабну війну на території України.

Макаревич здивував архівним фото: як виглядав музикант майже 50 років тому

Андрій Макаревич (фото: російські ЗМІ)

Співак неодноразово різко висловлювався у соцмережах, за що його зарахували до іноагентів РФ.

Нині знаменитість живе разом з 39-річною дружиною Ейнат Кляйн в Ізраїлі та виховує однорічного сина Ейтана.

Нещодавно Гайтана показала, який вигляд мала 31 рік тому.

Також Ірина Федишин приголомшила неймовірною схожістю з мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Макаревич Зірки шоу-бизнесу
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу