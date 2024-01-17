Макаревич довів росіян до істерики, навіть нічого не сказавши: про що мова

Андрія Макаревича, який підтримує Україну у війні з Росією, хочуть позбавити звання народного артиста РФ та всіх соціальних виплат. Це рішення жителі країни-агресорки з піною в роті вимагають ухвалити негайно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал SHOT.
В Росії хочуть позбавити музиканта Андрія Макаревича звання народного артиста та всіх соціальних виплат. Після його від'їзду лідеру "Машины времени" нарахували з російського бюджету майже 1,5 млн рублів.
З такою заявою до міністра культури звернувся голова ФПБК Віталій Бородін. За його словами, іноагент Макаревич вперто продовжує критикувати "СВО", а в одному з інтерв'ю нещодавно заявив, що годував увесь СРСР, бо концерти "Машины времени" приносили приголомшливі прибутки у бюджет країни, що можна було порівняти з прибутком "радянського заводу".
Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
При цьому зараз музикант продовжує отримувати гроші російських платників податків - близько 60 тисяч рублів (пенсія та надбавка за звання народного артиста).
І з таким рішенням багато росіян згодні, бо Макаревич вже два роки не живе на території Росії. Вони зі злістю накинулися на музиканта у коментарях.
Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
Сам Макаревич жодним чином не відреагував на дану "ініціативу" російських можновладців.
Однак раніше у своєму Facebook артист написав пост, у якому оцінив регулярні напади на нього зі сторони колишніх земляків.
"Цікава річ: робота фабрики г*внометання зовсім не пов'язана з тим, що я говорю чи роблю. Наприклад, півтора місяця мовчав, як риба. Але фабрика не може простоювати! У такому разі вишукується якесь моє інтерв'ю трирічної давності, з нього вибирається шматочок - і г*вномети включаються з новою силою", - звернувся він до росЗМІ й тих, хто виступає проти нього в соціальних мережах.
"Звертаю увагу відповідних органів на неякісну роботу ботів та тролів, які повторно використовують вихідний матеріал - це веде до перевитрат державних коштів. Не час, товариші", - іронічно додав музикант.
Раніше ми писали про те, що Макаревич розповів, що буде зі світом, якщо Україна та Ізраіль не переможуть.
А ще розповідали про те, що Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні.