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Макаревич довел россиян до истерики, даже ничего не сказав: о чем идет речь

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
Автор: Анна Шиканова

Андрея Макаревича, поддерживающего Украину в войне с Россией, хотят лишить звания народного артиста РФ и всех социальных выплат. Это решение жители страны-агрессорки с пеной во рту требуют принять немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В России хотят лишить музыканта Андрея Макаревича звания народного артиста и всех социальных выплат. После его отъезда лидеру "Машины времени" насчитали из российского бюджета почти 1,5 млн. рублей.

С таким заявлением к министру культуры обратился глава ФПБК Виталий Бородин. По его словам, иноагент Макаревич упорно продолжает критиковать "СВО", а в одном из интервью недавно заявил, что кормил весь СССР, потому что концерты "Машины времени" приносили потрясающие доходы в бюджет страны, сравнимые с прибылью "советского завода".

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

При этом сейчас музыкант продолжает получать деньги российских налогоплательщиков – около 60 тысяч рублей (пенсия и надбавка за звание народного артиста).

И с таким решением многие россияне согласны, потому что Макаревич уже два года не живет на территории России. Они со злостью набросились на музыканта в комментариях.

  • Давно нужно оставить всего тех предателей
  • Еще один кормилец нашелся. Не думала, что он до сих пор получит какие-то выплаты. Такого русофоба еще поискать. Давно нужно оставить регалии и денежных выплат также
  • Лишить всех званий, забрать всю недвижимость, лишить всех авторских прав и ограничить в правах его родственников
  • Удалить все выпуски "Смак"!
  • До сих пор платят? Да за что?
  • Нужно автоматически таких лишать званий народных. Народ - дал, народ взял.

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

Сам Макаревич никак не отреагировал на данную "инициативу" российских власть имущих.

Однако ранее в своем Facebook артист сочинил пост, в котором оценил регулярные нападения на него со стороны бывших земляков.

"Интересно: работа фабрики г*внометания совсем не связана с тем, что я говорю или делаю. Например, полтора месяца молчал как рыба. Но фабрика не может простаивать! В таком случае выискивается какое-то мое интервью трехлетней давности, из него выбирается кусочек - и г*внометы включаются с новой силой", - обратился он к РосСМИ и выступающим против него в социальных сетях.

"Обращаю внимание соответствующих органов на некачественную работу ботов и троллей, повторно использующих исходный материал - это ведет к перерасходам государственных средств. Не время, товарищи", - иронически добавил музыкант.

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Макаревичмузиканти