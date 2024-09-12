Мак энд чиз с луковым соусом: необычный рецепт пасты без мяса

Эти макароны с сыром, популярные в американской кухне, имеют интересный и насыщенный вкус французского лукового супа. Это отличное блюдо для элегантного ужина или в качестве гарнира к мясу.

О том, как готовить мак энд чиз с луком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Allrecipes .

Что нужно для пасты с творогом и луковым соусом

Для того чтобы приготовить макароны с сырной корочкой и луковым соусом, нужны следующие продукты:

макароны - 340 г;

лук (сладкий) - 2 шт.;

сыр - 400 г;

багет - 1/4 шт.;

молоко - 550 мл;

сливочное масло - 6 ст. л.;

мука - 40 г;

оливковое масло - 1 ст. л.;

тимьян (свежий) - 2 ч. л.;

вустерский соус - 2 ч. л.;

херес (или белое сухое вино) - 1 ст. л.;

соль - 1 ст. л.;

перец - 1 ч. л.

Как готовить мак энд чиз с луковым соусом

Отварите макароны соответственно рекомендациям на упаковке, добавив в воду 1-2 ч. л. соли. Для этого блюда лучше выбирать макароны небольшого размера. Когда макароны будут готовы, с них необходимо слить воду.

Тем временем в большой сковороде на среднем огне разогрейте 2 ст. л. сливочного масла и оливковое масло. Почистьте лук, нарежьте его на тонкие кружочки, а затем обжарьте, постоянно помешивая, в течение 1 минуты.

После этого убавьте огонь и готовьте лук, периодически помешивая, до золотистой корочки, в течение примерно 40 минут. Добавьте чабрец, вустерский соус и херес, и готовьте, пока большая часть жидкости не испарится, в течение 3 минут.

Всыпьте 0,5 ч. л. соли и 0,5 ч. л. перца. Перемешайте, а затем переложите лук в отдельную миску. На сковороду положите оставшееся сливочное масло.

Когда масло растопится, всыпьте муку и обжарьте ее на среднем огне, часто помешивая, в течение 2 минут. Влейте молоко и доведите смесь до кипения, постоянно перемешивая.

Всыпьте оставшиеся соль и перец, и готовьте соус в течение 5 минут, часто помешивая. Натрите сыр, всыпьте половину в соус, перемешайте и снимите сковороду с огня.

Перемешайте соус с луком и макаронами, затем вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Нарежьте багет на небольшие ломтики и выложите на макаронную смесь. Также вместо багета можно использовать панировочные сухари.

Посыпьте оставшимся сыром и выпекайте мак энд чиз в течение 25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.