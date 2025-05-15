Махають, як можуть. Що влаштували жінки Трампу в ОАЕ: ця традиція вже стала хітом

Як зустріли Трампа в ОАЕ

У мережі з'явилося відео зустрічі Дональда Трампа в Еміратах. Він проходить крізь дві шеренги жінок у білих платтях, які виконують дивні рухи головою та волоссям. Позаду жінок стоять чоловіки у національних костюмах.

Що це за традиція

З'ясувалося, що це традиційний танець у багатьох арабських країнах. Танок із розпущеним волоссям, відомий як Khaleeji dance (халіджі), є важливим елементом жіночих святкувань у регіоні.

Хоча загальну назву танців країн Перської затоки часто називають Khaleegy (Khaliji), конкретний елемент, пов'язаний з рухом волосся, може називатися Naashat (або Na'ashat Khaleegy). Також згадуються терміни Lafh або Naa'sh.

Один з найяскравіших моментів - коли жінки в ритмі музики мотають головами, створюючи хвилеподібний рух волосся. Саме цей момент і попав на відео з Дональдом Трампом.

У ролику видно жінок у білих сукнях з довгим розпущеним волоссям, які у ритмі східної музики рухають головами синхронно. Вони не співають і не вигукують - танець відбувається стримано, з відчуттям гідності. За цим дійством стоїть глибока естетика Сходу, яка незвична західному глядачеві, але має свою символіку.

Чому жінки танцюють волоссям

У арабській культурі довге густе волосся - символ краси, сили, жіночої гордості та гідності. Такий танець не є зневагою чи провокацією, навпаки - це ознака поваги й урочистості. Під час прийомів на честь особливих гостей традиційні виступи можуть включати й жіночий танець з волоссям, і чоловічий al ayala (з палицями).

Це не обов’язковий елемент офіційного протоколу, але якщо прийом носить традиційний характер, а приймаюча сторона хоче показати повагу до культури, такі танці можуть бути частиною програми. Часто їх виконують на весіллях, фестивалях, або на зустрічах дуже поважних гостей.

Особливості: танець часто виконується жінками, що стоять рядами або групами, і виглядає як синхронне похитування волоссям.

В умовах публічних заходів, де присутні чоловіки, цей елемент танцю можуть виконувати молоді дівчата з метою збереження традицій, при цьому дорослі жінки можуть виконувати його в більш приватному, гендерно-сегрегованому середовищі (на жіночій частині весілля тощо).