Машут, как могут. Что устроили женщины Трампу в ОАЭ: эта традиция уже стала хитом

Как встретили Трампа в ОАЭ

В сети появилось видео встречи Дональда Трампа в Эмиратах. Он проходит сквозь две шеренги женщин в белых платьях, которые выполняют странные движения головой и волосами. Позади женщин стоят мужчины в национальных костюмах.

Что это за традиция

Выяснилось, что это традиционный танец во многих арабских странах. Танец с распущенными волосами, известный как Khaleeji dance (халиджи), является важным элементом женских празднований в регионе.

Хотя общее название танцев стран Персидского залива часто называют Khaleegy (Khaliji), конкретный элемент, связанный с движением волос, может называться Naashat (или Na'ashat Khaleegy). Также упоминаются термины Lafh или Naa'sh.

Один из самых ярких моментов - когда женщины в ритме музыки мотают головами, создавая волнообразное движение волос. Именно этот момент и попал на видео с Дональдом Трампом.

В ролике видно женщин в белых платьях с длинными распущенными волосами, которые в ритме восточной музыки двигают головами синхронно. Они не поют и не выкрикивают - танец происходит сдержанно, с чувством достоинства. За этим действом стоит глубокая эстетика Востока, которая непривычна западному зрителю, но имеет свою символику.

Почему женщины танцуют волосами

В арабской культуре длинные густые волосы - символ красоты, силы, женской гордости и достоинства. Такой танец не является пренебрежением или провокацией, наоборот - это признак уважения и торжественности. Во время приемов в честь особых гостей традиционные выступления могут включать и женский танец с волосами, и мужской al ayala (с палками).

Это не обязательный элемент официального протокола, но если прием носит традиционный характер, а принимающая сторона хочет показать уважение к культуре, такие танцы могут быть частью программы. Часто их исполняют на свадьбах, фестивалях, или на встречах очень уважаемых гостей.

Особенности: танец часто исполняется женщинами, стоящими рядами или группами, и выглядит как синхронное покачивание волосами.

В условиях публичных мероприятий, где присутствуют мужчины, этот элемент танца могут выполнять молодые девушки с целью сохранения традиций, при этом взрослые женщины могут выполнять его в более приватной, гендерно-сегрегированной среде (на женской части свадьбы и т.д.).