Брітні Спірс "зіграла весілля" на тлі чуток про роман з будівельником (відео)

Співачка Брітні Спірс здивувала словами про особисте життя. На тлі чуток про те, що її обранець незабаром зробить пропозицію, скандальна зірка заявила, що вже "вийшла заміж".

Що відомо про особисте життя Спірс і з ким воно зараз зустрічається, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто бойфренд Брітні

Співачка, яка вже тричі була одружена, а кожне з її розлучень супроводжувалося гучними скандалами, не може поскаржитися на брак уваги з боку чоловіків. Торік вона розірвала шлюб з Семом Асгарі, а тепер, за чутками, зустрічається із 38-річним будівельником Полом Солісом. Він робив ремонт у неї вдома.

І вже скоро Спірс можуть зробити пропозицію. Як виявилося, Соліс почав стосунки зі співачкою, коли ще не розлучився зі своєю дружиною. Кілька днів тому, за даними джерел, чоловік усе ж раки розірвав шлюб.

І тепер у оточенні Спірс вважають, що співачці ось-ось освідчаться. Близькі співачки хвилюються, адже Соліс має кримінальне минуле, а також він нібито користується її надмірною добротою.

"Пол узяв на себе роботу менеджера Брітні з соціальних мереж, і тепер деякі з його дітей (а всього їх дев'ять) живуть у її будинку. Брітні заплющує на це очі. Якщо хтось не зможе відмовити її від цього, Пол стане наступним Кевіном Федерлайном, лише у 10 разів гірше", - заявили джерела.

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Що каже сама Спірс

Брітні не коментує тему нових стосунків, проте на своїй сторінці в Instagram вона розмістила допис, що інтригує. У ньому вона написала, що одружилася, але не зі своєю другою половинкою, а з собою.

Таку заяву вона робила ще тиждень тому, але потім деякі дописи було видалено. І нині Спірс стверджує, що шлюб із самою собою став одним з її найкращих рішень.

На відео співачка показала, як "святкує весілля". Вона танцювала у білій сукні та фаті.

Що відомо про особисте життя Брітні Спірс

У "нульових" співачка зустрічалася з Джастіном Тімберлейком, їхній роман тривав чотири роки, проте до весілля так і не дійшло. Після цього, у 2024 році, Спірс та її друг дитинства Джейсон Олександр одружилися у Лас-Вегасі. Проте вже за 55 годин їхній шлюб було анульовано.

Цього ж року зірка вийшла за Кевіна Федерлайна. З ним вона прожила у шлюбі три роки і народила від нього двох синів. Танцюрист отримав опіку над дітьми, після розлучення з ним вона опинилася в психіатричній клініці.

Потім у Брітні було чимало хлопців, проте офіційно зв'язати себе обітницями шлюбу, вже втретє, вона наважилася лише у 2016 році. Її обранцем став фітнес-тренер Сем Асгарі. З ним вона розлучилася у 2023 році.