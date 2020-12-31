Магнитные бури в январе: названы даты метеошторма

Магнитные бури в январе 2021 (коллаж: РБК-Украина)

В январе 2021 года ожидаются два периода магнитных всплесков, но в целом геомагнитная обстановка будет спокойной. Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь, и для кого они опасны - читайте в нашем материале.

По данным астрофизиков, незначительные магнитные бури ожидаются 3, 5, 6, 18 и 21 января, пишет meteoprog.ua.

Отметим, что ученые называют магнитной бурей возмущение геомагнитного поля Земли, связанное с поступлением в ее окрестности солнечного ветра. Магнитная буря может длиться от нескольких часов, до нескольких дней.

Кому магнитные бури могут принести дискомфорт

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Но больше всего на себе влияние этих явлений испытывают метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут быть у пожилых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями, гипотоников, гипертоников.

Медики советуют особенно внимательно следить за своим состоянием в периоды магнитных бурь. Ведь в это время могут прыгать давление, болеть голова, возникать проблемы с сердцем.

У здоровых людей могут возникать беспричинная усталость, раздражительность, головные боли.

Как избежать или уменьшить воздействие магнитных бурь

Специалисты советуют больше гулять (но не на солнце, если это летний период), выполнять дыхательные упражнения во время ходьбы.

Важно полноценно выспаться (7-8 часов), а утром можно сделать небольшую зарядку и принять контрастный душ, чтобы улучшить кровообращение.

Если вы входите в группу риска, следует внимательно следить за своим состоянием, а лучше заранее проконсультироваться с врачом. В любом случае необходимые лекарства лучше держать при себе.

От алкоголя и курения в эти дни лучше отказаться, а употребление кофе - ограничить.

Интересно, что ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь. Дело в том, что Солнце вошло в "25-й цикл", из-за чего его активность начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.

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