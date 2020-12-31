Магнітні бурі в січні: названі дати метеошторму

Магнітні бурі в січні 2021 (колаж: РБК-Україна)

У січні 2021 року очікуються два періоди магнітних сплесків, але в цілому геомагнітна обстановка буде спокійною. Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур, і для кого вони небезпечні - читайте в нашому матеріалі.

За даними астрофізиків, незначні магнітні бурі очікуються 3, 5, 6, 18 та 21 січня, пише meteoprog.ua.

Зазначимо, що вчені називають магнітною бурею обурення геомагнітного поля Землі, пов'язане з надходженням в її околиці сонячного вітру. Магнітна буря може тривати від кількох годин до кількох днів.

Кому магнітні бурі можуть принести дискомфорт

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш виснаженою і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Але найбільше на собі вплив цих явищ відчувають метеочутливі люди. Проблеми зі здоров'ям можуть бути у літніх людей, а також у тих, хто страждає серцево-судинними хворобами, гіпотоніків, гіпертоніків.

Медики радять особливо уважно стежити за своїм станом в періоди магнітних бур. Адже в цей час можуть стрибати тиск, боліти голова, виникати проблеми з серцем.

У здорових людей можуть виникати безпричинна втома, дратівливість, головні болі.

Як уникнути чи зменшити вплив магнітних бур

Фахівці радять більше гуляти (але не на сонці, якщо це літній період), виконувати дихальні вправи під час ходьби.

Важливо повноцінно виспатися (7-8 годин), а вранці можна зробити невелику зарядку і прийняти контрастний душ, щоб поліпшити кровообіг.

Якщо ви входите до групи ризику, слід уважно стежити за своїм станом, а краще заздалегідь проконсультуватися з лікарем. У будь-якому випадку необхідні ліки краще тримати при собі.

Від алкоголю і куріння в ці дні краще відмовитися, а вживання кави - обмежити.

Цікаво, що вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бур. Річ у тому, що Сонце увійшло в "25-й цикл", через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

Раніше ми писали, що потужна магнітна буря грудня дозволила побачити північне сяйво у зовсім несподіваних місцях планети.

Також синоптики попередили про те, що в Україні скоро знову зміниться погода з приходом морозів.