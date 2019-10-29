Магнитные бури в ноябре: названы даты сильных геоштормов

В ноябре ожидаются сильнейшие магнитные бури, которые накроют Землю в конце месяца и продлятся не менее пяти дней. Об этом свидетельствует обновленная информация от лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Большая часть ноября в геомагнитном плане будет спокойной, а вот в третьей декаде месяце начнется самый настоящий геошторм. Начиная с 20 ноября метеозависимые жители планеты начнут чувствовать ухудшение состояния здоровья. 21 и 22 ноября уровень магнитной бури достигнет G1. 23 и 24 ноября волна пойдет на спад, но негативные ощущения будут еще очень сильны. Только к 25 ноября геомагнитная обстановка успокоится.

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В эти дни стоит внимательно отнестись к своему здоровью людям с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми недугами, а также тем, у кого есть проблемы с кровяным давлением.

Специалисты рекомендуют в эти дни не перенапрягаться, а поездки и важные дела – перенести на более благоприятное время. Стоит избегать переутомления, нормализовать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и правильно питаться.

Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом и держать под руками необходимые препараты.

Сильная магнитная буря может зацепить и тех, кто не подвержен влиянию волн. Может возникнуть головная боль, усталость, раздражение и агрессивность.