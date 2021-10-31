ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Магнитные бури в ноябре 2021: какие дни будут самыми опасными

Новина українською →
Воскресенье 31 октября 2021 18:21
Магнитные бури в ноябре 2021: какие дни будут самыми опасными Магнитные бури в ноябре 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури способны причинить немало проблем. Это явление происходит из-за нарушения магнитосферы Земли при слишком эффективном обмене энергии солнечного ветра с космической средой. От такого воздействия у людей ухудшается самочувствие, а техника может давать сбои в работе.

Какие дни в ноябре будут самыми опасными и как снизить воздействие магнитной бури на организм – читайте в материале ниже.

По предварительному прогнозу ученых, магнитных бурь в ноябре будет несколько. Первый всплеск ожидается 2 ноября. Эта буря будет низкой интенсивности. Более сильная ожидается с 5 по 7 ноября. Пик этой бури придется на 6 ноября. В эти дни возможно ухудшение самочувствия и головные боли.

Середина ноября будет спокойной и следующая буря накроет Землю в период с 15 по 18 ноября. Она тоже будет средней интенсивности и опасным днем станет только 16 ноября.

Еще одна небольшая буря ожидается в конце месяца – 29 ноября. Она будет средней интенсивности, но может вызвать ухудшение самочувствия.

Какие неприятности со здоровьем вызывает магнитная буря

  • Упадок сил
  • Головные боли
  • Ухудшение настроения
  • Нарушения сна
  • Перепады давления
  • Учащенное сердцебиение
  • Невозможность сконцентрироваться
  • Быстрая утомляемость
  • Повышенная эмоциональность и раздражительность
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь, в такие дни стоит снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Больше отдыхать, ни конфликтовать, ни перегружать свой организм.

Постарайтесь не менее двух часов в день проводить на свежем воздухе

В рационе избегайте жирной, жареной, острой и вредной пищи. Не злоупотребляйте алкоголем, не курите и не налегайте на кофе и другие напитки с кофеином.

Постарайтесь полноценно высыпаться, делать зарядку.

Принимайте успокаивающую ванну перед сном, а утром – контрастный душ.

Физические упражнения важны, но не стоит выматывать себя в спортзалах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, контролировать свое состояние и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от мигрени в домашних условиях.

А также рассказывали о том, почему вы все время мерзнете в помещениях и как с этим можно справиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря Советы врача
LITE
Праздник 31 октября: что строго запрещено делать, а что - нужно обязательно
Праздник 31 октября: что строго запрещено делать, а что - нужно обязательно