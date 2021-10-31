Магнітні бурі в листопаді 2021: які дні будуть найнебезпечнішими

Магнітні бурі здатні заподіяти чимало проблем. Це явище відбувається через порушення магнітосфери Землі при занадто ефективному обміні енергії сонячного вітру з космічним середовищем. Від такого впливу у людей погіршується самопочуття, а техніка може давати збої в роботі.

Які дні в листопаді будуть найнебезпечнішими і як знизити вплив магнітної бурі на організм – читайте в матеріалі нижче.

За попереднім прогнозом вчених, магнітних бур в листопаді буде кілька. Перший сплеск очікується 2 листопада. Ця буря буде низької інтенсивності. Більш сильна очікується з 5 по 7 листопада. Пік цієї бурі припаде на 6 листопада. У ці дні можливе погіршення самопочуття і головні болі.

Середина листопада буде спокійною і наступна буря накриє Землю в період з 15 по 18 листопада. Вона теж буде середньої інтенсивності та небезпечним днем стане тільки 16 листопада.

Ще одна невелика буря очікується в кінці місяця – 29 листопада. Вона буде середньої інтенсивності, але може викликати погіршення самопочуття.

Які неприємності зі здоров'ям викликає магнітна буря

Знесилення

Головний біль

Погіршення настрою

Порушення сну

Перепад тиску

Прискорене серцебиття

Неможливість сконцентруватися

Швидка стомлюваність

Підвищена емоційність і дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

В першу чергу, в такі дні варто знизити фізичне і психоемоційне навантаження. Більше відпочивати, ні конфліктувати, ні перевантажувати свій організм.

Постарайтеся не менше двох годин на день проводити на свіжому повітрі

У раціоні уникайте жирної, смаженої, гострої та шкідливої їжі. Не зловживайте алкоголем, не паліть і не налягайте на каву та інші напої з кофеїном.

Постарайтеся повноцінно висипатися, робити зарядку.

Приймайте заспокійливу ванну перед сном, а вранці – контрастний душ.

Фізичні вправи важливі, але не варто вимотувати себе в спортзалах.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, контролювати свій стан і тримати під руками необхідні ліки.