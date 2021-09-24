Магнитные бури накроют Землю в конце сентября: несколько ударов подряд

Магнитная буря среднего уровня накроет Землю уже на этих выходных – в воскресенье, 26 сентября. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в субботу вечером. Эта буря будет мощностью в 4 балла.

В понедельник, 27 сентября ожидается небольшая передышка, но уже во вторник, 28 сентября, Землю снова накроет магнитная буря. Она будет мощнее предыдущей, и эксперты прогнозируют повышение до 5 уровня – G1.

Ухудшение самочувствия при такой буре могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди. Также могут быть перебои в работе электрики и технических приспособлений.

Магнитные бури в конце сентября

Какие опасные симптомы может вызвать магнитная буря

Головные боли и приступ мигрени

Нарушения сна – сонливость, бессонница

Проблемы с сердцем и артериальным давлением

Обострение хронических заболеваний

Агрессия, раздражительность, апатия, снижение энергии, повышенная эмоциональность

Повышенная усталость, нарушение концентрации внимания, невозможность сконцентрироваться

Нарушение аппетита

Как снизить негативное воздействие магнитных бурь

Постарайтесь в такие дни снизить физическую и умственную нагрузку, не планируйте дальние поездки за рулем.

Больше гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещения.

Избегайте стрессов, выяснения отношений, конфликтов и споров

Постарайтесь полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки и придерживайтесь распорядка дня.

В рационе питания откажитесь от вредной, острой, жареной и тяжелой пищи. Ограничьте потребление кофе и других напитков с кофеином. Ограничьте употребление алкоголя.

Соблюдайте водный баланс, пейте компоты, морсы, травяные чаи.

Утром взбодриться поможет контрастный душ и легкая зарядка, вечером – ванна с маслами и травами.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, бутылочку с водой и при необходимости – консультироваться с врачом.