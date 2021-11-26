Магнитные бури накроют Землю дважды: как уберечься от головной боли
Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю в последние выходные месяцы – 27 и 28 ноября. Волны будут умеренные, однако смогут ухудшить самочувствие многим людям.
Как помочь организму справиться с магнитной бурей - читай в материале Styler ниже.
Так, солнечная активность не будет высокой, но сможет навредить пожилым, людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями.
По прогнозу специалистов, магнитная буря 27 и 28 ноября будет умеренная – не более 4 уровней по КР. Поэтому воздействие геомагнитных волн будет не сильным.
Магнитные бури в ноябре 2021
Как магнитная буря может навредить организму
В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.
Как уберечься от магнитных бурь
- снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- заранее позаботьтесь о наличии лекарственных препаратов;
- гуляйте на свежем воздухе и выпейте успокаивающий травяной чай.
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