Магнітні бурі накриють Землю двічі: як вберегтися від головного болю

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю в останні вихідні місяці – 27 і 28 листопада. Хвилі будуть помірні, однак зможуть погіршити самопочуття багатьом людям.

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Так, сонячна активність не буде високою, але зможе нашкодити літнім, людям з метеозалежністю і хронічними захворюваннями.

За прогнозом фахівців, магнітна буря 27 і 28 листопада буде помірна – не більше 4 рівні по КР. Тому вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.

Магнітні бурі в листопаді 2021

Як магнітна буря може зашкодити організму

У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми із серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби та можуть виникнути проблеми з тиском, серцем та сном.

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