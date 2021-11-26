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Магнітні бурі накриють Землю двічі: як вберегтися від головного болю

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П'ятниця 26 листопада 2021 18:35
Магнітні бурі накриють Землю двічі: як вберегтися від головного болю Магнітна буря у листопаді 2021 року (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю в останні вихідні місяці – 27 і 28 листопада. Хвилі будуть помірні, однак зможуть погіршити самопочуття багатьом людям.

Як допомогти організму впоратись з магнітною бурею - читай в матеріалі Styler нижче.

Так, сонячна активність не буде високою, але зможе нашкодити літнім, людям з метеозалежністю і хронічними захворюваннями.

За прогнозом фахівців, магнітна буря 27 і 28 листопада буде помірна – не більше 4 рівні по КР. Тому вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.

Магнітні бурі накриють Землю двічі: як вберегтися від головного болю

Магнітні бурі в листопаді 2021

Як магнітна буря може зашкодити організму

У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми із серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби та можуть виникнути проблеми з тиском, серцем та сном.

Як вберегтися від магнітних бур

  • знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбайте про наявність лікарських препаратів;
  • гуляйте на свіжому повітрі та випийте заспокійливий трав'яний чай.

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