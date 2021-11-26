Магнітні бурі накриють Землю двічі: як вберегтися від головного болю
Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю в останні вихідні місяці – 27 і 28 листопада. Хвилі будуть помірні, однак зможуть погіршити самопочуття багатьом людям.
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Так, сонячна активність не буде високою, але зможе нашкодити літнім, людям з метеозалежністю і хронічними захворюваннями.
За прогнозом фахівців, магнітна буря 27 і 28 листопада буде помірна – не більше 4 рівні по КР. Тому вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.
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Як магнітна буря може зашкодити організму
У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми із серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби та можуть виникнути проблеми з тиском, серцем та сном.
Як вберегтися від магнітних бур
- знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь подбайте про наявність лікарських препаратів;
- гуляйте на свіжому повітрі та випийте заспокійливий трав'яний чай.
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